إصابة 6 أشخاص بسبب الإعصار شمال ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة NDR نقلا عن شهود عيان ورجال الإطفاء أن المصابين من مجموعة الأشخاص التى كانت داخل مبنى نادى اليخوت المحلى عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء.
ويشار إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أصيب الـ3 الآخرون بجروح طفيفة.
وأشارت القناة إلى أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء فى المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.
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