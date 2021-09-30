رسوم فيزا تسوق الراجحي وكيفية الطلب عبر تطبيق الراجحي

يبحث الكثيرين عن رسوم فيزا تسوق الراجحي وهي من البطاقات الائتمانية التي لا يحتاج الحصول عليها موافقة ائتمانية ولا ترتبط بدين سواء كنت ترغب الشراء من الإنترنت أو من الخارج. يقدم الراجحي الكثير من المزايا بهذه البطاقة الائتمانية التي تبدو مثل بطاقة صراف آلي وتعمل كبطاقة ائتمانية من دون موافقة ائتمانية. وتمنح العميل كثير من المزايا.

رسوم فيزا تسوق الراجحي

تمتلك بطاقة تسوق الراجحي عددًا من المزايا منها تحويل المبلغ المراد الشراء به على البطاقة من الحساب البنكي عبر خدمة المباشر أفراد، وتبلغ رسوم البطاقة الآتي:

الرسوم المبدئية 105 وتُخصم عند التفعيل.

رسوم سنوية 115 ريال.

رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 75 ريال.

رسوم السحب النقدي الدولي 75 ريال من ماكينات الراجحي.

إصدار البطاقة مرة أخرى 50 ريال.

رسوم إضافية 2.5% على معاملات غير الريال.

رسوم الاعتراض على الشراء 50 ريال.

يحصل العميل على 10,000 نقطة مكافأة ترحيبية عند التسوق بقيمة 5 ألاف ريال خلال 90 يوم.

لابد أن يكون العميل عضو في برنامج مكافآت خلال 90 يوم من إصدار البطاقة.

سوف يتم إضافة النقاط للعملاء خلال شهر من بعد 3 شهور من وقت الإصدار.

لابد أن تكون البطاقة نشطة لاستقبال النقاط الترحيبية.

من مميزاتها سهولة التحويل لحساب البطاقة عبر تطبيق الراجحي موبايل أو خدمة المباشر للأفراد.

يحصل العميل على خصومات فورية.

يتيح برنامج الترحيب كسب نقطتين لكل ريال.

خدمة “Visa Checkout” لتسهيل الدفع الإلكتروني.

مزايا بطاقة تسوق الراجحيطريقة طلب فيزا تسوق الراجحي

يمكن للعملاء طلب الفيزا بخطوات سهلة على النحو الآتي:

الدخول إلى خدمة المباشر أفراد الراجحي.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال لحقل البطاقة الائتمانية وإدخال المعلومات المطلوبة من ثم تقديم الطلب.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم يتم إرسال البطاقة للعميل على العنوان الوطني له.

لابد من امتلاك حساب جاري في الراجحي.

صورة من الهوية الوطنية أو من الإقامة.

لابد من تعبئة النموذج الخاص بالبطاقة.

من ثم شحن البطاقة من خلال تحويل الرصيد عبر خدمة المباشر.

والاستمتاع بتجربة التسوق .

شروط إصدار فيزا تسوق من الراجحي