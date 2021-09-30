الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات ووفيات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة فى تقييمها الدورى أنه "تم تسجيل حوالى 3.3 مليون إصابة جديدة، وحوالى 55.000 وفاة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 بالمائة فى المؤشرين".
وأضافت أن "أكبر انخفاض فى الإصابات الجديدة رصد فى الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين".
وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير بالإصابات منتصف سبتمبر بـ4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض فى جميع مناطق العالم، وهى المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التى انخفضت فيها إصابات كورونا.
وقالت إن "جميع المناطق سجلت انخفاضا فى الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلا للأسبوع السابق، وإفريقيا حيث كان هناك ارتفاعا بنحو 5 بالمائة"، فى انخفض عدد الوفيات بنحو الربع فى آسيا.
وحذرت من "احتمال ارتفاع أعداد الإصابات مع دخول الشتاء فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، حيث ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء لقضاء الناس وقت أطول فى الأماكن المغلقة".
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