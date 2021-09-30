رابط وطريقة التسجيل في دعم ريف البوابة الإلكترونية reef.gov.sa.. ريف تويتر يُجيب على التساؤلات

رابط وطريقة التسجيل في دعم ريف ، هو أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص وبالتحديد المزارعين بالوقت الحالي في المملكة العربية السعودية. وذلك من أجل إتمام عملية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة للحصول على الدعم المالي المقدم، وذلك بهدف تحسين حالة المعيشة لهم والتطوير من المنتجات المستهدفة في برنامج ريف للتنمية الريفية المستدامة، ونتيجة لذلك نختص في هذا المقال التعرف على رابط وطريقة التسجيل في دعم ريف عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف للتنمية الريفية المستدامة، كما سنتطرق لمعرفة شروط التسجيل في الدعم الريفي والضوابط.

التسجيل في دعم ريف

رابط التسجيل في دعم ريف ، هو محض اهتمام جميع المزارعين الآن في المملكة العربية السعودية ممن يرغبون في تلقي الدعم المادي المقدم لهم وفقاً لموعد صرف الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت، وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوابة ريف الإلكترونية بهدف خدمة كافة المستفيدين من برنامج الريف لدعم الأسر المنتجة في المملكة السعودية، وتمكينهم من إتمام التسجيل في ريف.

وخلال إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لإطلاق برنامج التنمية الريفية المستدامة “الدعم الريفي” أوضحت شروط التسجيل في دعم ريف ، كما قامت الوزارة بتفعيل رابط التسجيل في ريف لدعم الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، هذا وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثمانية برامج فرعية لكل قطاع من القطاعات التي يستهدفها برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة وربات البيوت، ونتعرف الآن على شروط التسجيل في دعم ريف.

شروط التسجيل في دعم ريف

نستعرض عليكم الآن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، وذلك نقلاً عن بوابة ريف الإلكترونية ، وحساب الدعم الريفي على تويتر للتنمية الريفية المستدامة، حيث يُمكنكم الإطلاع عليها قبل الدخول عبر رابط ريف وإتمام عملية التسجيل، وبعد ذلك سنرفق لكم رابط التسجيل في دعم ريف ، للحصول على الدعم المالي المقدم، والتعريف بـ موعد صرف الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية «ذكراً أو أنثى»، أو حاملاً لبطاقة التنقل «ذكراً أو أنثى».

يجب أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

يجب ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرين عاماً.

يجب ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالأً.

يجب ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنوياً لكافة البرامج.

يجب تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

يجب الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية.

يجب استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

يجب رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

يجب حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

قبل أن نتعرف معاً على طريقة التسجيل في دعم ريف ، نود أن نستعرض معكم القطاعات المختلفة التي يستهدفها برنامج ريف بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، ويستهدف برنامج الدعم الريفي مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم. ويُمكنكم الآن التعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف للحصول على الدعم الريفي المقدم للأسر المنتجة من خلال الفيديو التالي:

متى ينزل دعم ريف

متى ينزل دعم ريف بعد القبول .؟ – وهناك الكثير يتساءل أيضاً عن متى ينزل دعم ريف بعد قبول الطلب تويتر.؟ ، وقلاً عن حساب برنامج ريف عبر تويتر ، فقد أجاب ” أنه يتم نزول دعم ريف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وتستمر عمليات صرف الدعم الريفي حتى اليوم الـ10 من هذا الشهر الميلادي. وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد وإعلان موعد صرف الدعم الريفي لشهر أكتوبر 2021 خلال الأيام القليلة القادمة، وسنوافيكم به.

رابط التسجيل في دعم ريف بوابة ريف تسجيل الدخول reef.gov.sa

من خلال رابط تسجيل دخول بوابة ريف الإلكترونية، يُمكنكم إتمام عملية التسجيل في دعم ريف ومعرفة كافة التفاصيل للحصول على الدعم المالي المقدم للأسر المنتجة وربات البيوت وكافة صغار المزارعين في المملكة العربية السعودية وكيفية وموعد صرف الدعم الريفي. هذا وسوف نتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار لكل ما هو جديد بخصوص برنامج ريف عبر تويتر، فهناك الكثير من الأشخاص المزارعين في المملكة العربية السعودية يطرحون بعض التساؤلات عبر صفحة برنامج ريف تويتر.