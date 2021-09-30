طريقة اكتتاب أكوا باور | شركة أعمال المياه والطاقة

تم الإعلان عن طريقة اكتتاب أكوا باور وهي شركة أعمال المياه والطاقة الدولية في البورصة السعودية، كانت الشركة قد أعلنت اليوم عن بدأ الاكتتاب العام في السوق المالية بتاريخ 1 أكتوبر، لذلك سنتعرف على تفاصيل طرح أكوا باور للاكتتاب، ونلقي نظرة على تحليل الوضع المالي للشركة ونصائح للشراء من البنوك المشاركة في الطرح.

شركة أكوا باور

قررت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوا باور طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية بهدف زيادة رأس المال لضخه في مشاريع الشركة الجديدة وتنمية الأعمال الحالية.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في اكتتاب أكوا باور فسوف نتعرف في السطور التالية علي نشاطات واستثمارات الشركة ولمحة تحليلة على الوضع المالي لها.

النشاطات:

شركة أكوا باور هي شركة مطورة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياة ولديها 64 محطة توليد في 13 دولة في آسيا وأفريقي.

تتركز نشاطات الشركة على إنتاج الطاقة المتجددة بدون عوادم الكربون وهي المسقبل الذي تتجه له كافة الدول.

تنتج 41 جيجا وات من الكهرباء و6.4 مليون متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وتمديد الخطوط في المدن الجديدة والأحياء.

يعتبر اكتتاب شركة أكوا باور هو الخامس من نوعه في السوق المالية السعودية هذا العام 2021.

اكتتاب أكوا باور شركة أعمال المياه والطاقة الدولية

يمكن تلخيصه في 7 نقاط كالتالي:

تم تحديد موعد الاكتتاب في أكوا باور حتى 1 أكتوبر 2021.

وتم تحديد سعر السهم في الطرح النهائي على 56 ريال سعودي.

عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب هو 81 مليون سهم ما يمثل نسبه 11% من الأسهم الكلية للشركة.

تم تحديد نسبة أسهم الأفراد ب10% وأسهم الشركات ب90% من الأسهم المطروحة.

تبلغ حصة اكتتاب الأفراد بعدد 8 مليون سهم.

توضح المؤشرات أن القيمة السوقية لشركة أكوا باور تقريبًا هي 11 مليار دولار.

الاكتتاب في اكوا باور هو الأكبر في المملكة منذ أرمكو. يتميز تداول أسهم acwa power بعدم وجود حظر بيع على المكتتب بعد الشراء عكس البعض في السوق المالية السعودية. التحليل المالي لشركة أكوا باور التحليل المالي لشركة أكوا باور

قبل التعرف على طريقة اكتتاب أكوا باور سنتعرف على التحليل المالي لها.

إذا كنت تفكر بشكل جدي في الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية فعليك التعرف على التحيل المالي لها خلال الثلاث أعوام المنقضية وهي كالتالي:

حققت الشركة أجمالي إرادات تتراوح بين 3 غلى 5 مليار في العام. بلغ إجالي الربح من 2018 حتى 2020 بزيادة 50% في رأس المال. متوسط الرح للأعمال المستمرة هو 800 إلى 900 مليون ريال. إجمال الأصول الثابتة التي تزيد الأمآن الاستثماري هو 36 مليار ريال. ولكن على الجانب الآخر بلغت القروض المستحقة على أكوا باور 17.5 ريال مع نهاية 2020. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50% من أسهم أكوا باور قبل طرح التداول. ومن المتوقع أن تعيق هذه القروض (متوسطة الحجم بالنسبة لرأس مالها) عملية النمو على المدى الطويل.

وهنا يمكن القول أن الوضع الخاص بأكوا باور السعودية مستقر ويمكن الاستثمار بها على المدى القصير.

طريقة اكتتاب أكوا باور

يمكن التعرف على طريقة الاكتتاب في شركة أكوا باور السعودية من خلال البنوك المشاركة في الاكتتاب التي أعلنت عنهم الشركة.

يتوفر في كل بنك منصة تداول في السوق المالية السعودية ولكل واحد منهم طريقة للاكتتاب مختلفة قمنا بشرحها في مقالات مفصلة كالتالي: