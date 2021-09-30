البرازيل تسجل 17,756 إصابة بـ كورونا.. ووفاة 676 شخصا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى أكثر من 21.4 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 596 ألفا و122 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.
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