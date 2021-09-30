تغطية استثنائية.. "دوت الخليج" في قلب "إكسبو 2020 دبي"

يتأهب العالم لاستقبال الحدث الأضخم في نسخة استثنائية من "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك تتأهب "دوت الخليج" لتغطية استثنائية، كونها جهة بث رسمية لحدث يمثل الفرصة الأمثل لمناقشة كل التحديات التي تواجه العالم اليوم.

تغطية "دوت الخليج" لـ"إكسبو 2020 دبي" تكتسب طابعا دوليا بكل المقاييس نظرا لطبيعة الحدث الذي سيكون ملتقى للعالم في مكان واحد لرسم ملامح المستقبل، من خلال الانخراط في حوارات فاعلة وتقديم حلول واقعية للتحديات الملحة التي تواجه العالم أجمع.

"دوت الخليج" ستكون في قلب الحدث لنقل الفعاليات من وجهة نظر دولية، عبر التواصل والتفاعل مع صناع القرار المشاركين مع التركيز على مسارات إكسبو من الاستدامة وحتى رؤية الإمارات 2071.

وقال مدير الأخبار في "دوت الخليج" يوسف تسوري: "نسعد بتغطية إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، ويأتي اهتمامنا بتغطية الحدث من منطلق استراتيجية دوت الخليج لتسليط الضوء على الفعاليات العالمية ونقلها للمشاهد في العالم العربي بأفضل شكل".

وأنشأت "دوت الخليج" ستوديو خاصا عالي التقنية في قلب إكسبو من منطقة جناح الاستدامة، تنقل من خلاله الحدث يوميا على مدار 6 أشهر منذ الانطلاق وصولا إلى حفل الختام في مارس 2022، كما تنقل الحدث عبر منصاتها الرقمية المختلفة.

وتولي "دوت الخليج" حفل الافتتاح اهتماما خاصا، حيث تبثه مباشرة عبر شاشتها وجميع منصاتها ومن خلال نوافذ عبر نشرات الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، بالإضافة إلى متابعة كل الفعاليات عبر شبكة مراسليها المتواجدين في مواقع استراتيجية في "إكسبو 2020 دبي".

كما يقوم قسم البرامج بتخصيص حلقات خاصة عن "إكسبو"، وكانت البداية بإنتاج حلقة خاصة من برنامج "القصة" عن إكسبو تعرض قبل الافتتاح، كذلك برامج "أون ستريم" و"حوار بلس"، بالإضافة إلى العديد من الفقرات التي تعتمد على فعاليات الحدث.

ويقدم البرنامج الصباحي أيضا فقرات يومية من موقع "إكسبو 2020 دبي"، مع التركيز على الجانب الثقافي والترفيهي للحدث.

قسم الاقتصاد سيبث نشرات خاصة من ستوديو "دوت الخليج" في إكسبو، ليطلع المشاهدين على آخر أخبار الاقتصاد بالعالم.

أما عن المنصات الإلكترونية، فيقوم موقع "دوت الخليج" بإنشاء صفحة حية خاصة "LIVE PAGE"، لمتابعة جميع أخبار إكسبو لحظة بلحظة على مدار الساعة، كذلك عبر صفحات القناة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكذلك تخصص إذاعة "دوت الخليج" العديد من الفقرات خلال البرامج ونشرات الأخبار عن إكسبو، مع متابعة كل الأخبار الواردة من هناك.