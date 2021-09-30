“LMS” بوابة التعليم الذكي moe.gov.ae للاختبارات الشهرية رابط تسجيل دخول طالب

بوابة التعليم الذكي moe.gov.ae للتعليم الرقمي الإلكتروني للطلاب حسب موقع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، وذلك في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث تتيح المنصة إصدار حساب للطالب والمعلم عبر المنصة لمتابعة الاختبارات الشهرية والتجريبية للطلاب ودخول المعلمين بتقديم الخدمات المطلوبة للطلاب إلكترونيا.

موقع وزارة التربية والتعليم والبوابات الإلكترونية

يبدا العام الدراسي الجديد في الدول العربية ودولة الإمارات بالعديد من الإجراءات والترتيبات التي قامت وزارة التعليم بالاستعداد بها، حيث تقوم الوزارات باتخاذ التدابير اللازمة والتي تأتي بنجاح المنظومة التعليمية هذا العام في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المجتمع جميع المجتمعات، وخاصة في ظل وجود تحدي كبير لم ينتهي بعد بالرغم من إجراءات وزارة التعليم ووزارة الصحة وهو فيرس كرونا.

إجراءات وزارة التعليم للعام الجديد

تقوم الوزارة بالاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، حيث تجتمع الجهات المسؤولة فيها مع بداية العام الدراسي لوضع خطة العام الجديد، ويتم الاستعداد الجيد حسب التحديات التي واجهتها من قبل ليتم الاستفادة من دروس الماضي، وتكون تدابير هذا العام كالتالي:

قامت وزارة التعليم بالاستعداد للتعليم بالمدارس من جديد هذا العام بالرغم من الاعتماد على التعليم الإلكتروني بالعامين السابقين.

قررت وزارة التعليم تلافي المساوئ التي حدثت بعد توقف الطلاب من الذهاب للمدارس في ظل فيروس كرونا.

استمرت وزارة التعليم في استخدام المنصات التعليمية لتنزيل شروح المواد الدراسية.

يتم عمل جدول الطلاب ليس بدوام كامل ويتم استكمال العملية التعليمية بالدروس المباشرة على المنصة ووجود فيديوهات شرح المواد السابقة.

تقوم وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة الصحة بالتشديد على الحصول على اللقاحات للطلاب قبيل العام الدراسي الجديد.

يتم تعقيم المدارس والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وإيقاف دراسة الطلاب المصابين والانتقال للتعليم عن بعد.

بوابة التعليم الذكي

هي بوابة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم في إطار التحول الرقمي للعملية التعليمية في مدارس الدولة، ويستفيد من استخدامها كل من الطلاب والمعلمين أيضا، وتقوم بتقديم شرح وتسهيل للطلاب في الاستخدام وسهولة في الاستعمال وخصوصية، حيث يتم عمل حساب شخصي لكل طالب ومعلم، ويتم الاستعلام بسرعة وسرية عن نتائج الاختبارات الشهرية والفصلية والاختبارات النهائية.

يتم تسجيل الطلاب عبر رابط تسجيل موقع منصة التعليم الذكي لها. يقوم الطلاب بكتابة البيانات الرئيسية له. يتم تسجيل كلمة المرور أو إنشاء حساب جديد.

“بالهاتف النقال” بوابة التعليم الذكي moe.gov.ae رابط تسجيل دخول طالب جديد

“LMS” بوابة التعليم الذكي moe.gov.ae رابط تسجيل دخول طالب جديد للاختبارات الشهرية التي تقوم مدارس الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن إتاحة تسجيل الطلاب بجمع المراحل التعليمية بالمنصة ضمن إطار متابعة المنصة الإلكترونية لمتابعة الاختبارات الشهرية والاختبارات المركزية التي يتم عملها كتقييم لأداء الطلاب بشكل شهري أو على مدار الفصل الدراسي.

تنطلق الاختبارات الشهرية للطلاب في شهر صفر 1443 الموافق سبتمبر 2021 بعد فترة من الدروس والحصص في مدارس الدولة، وتكون وزارة التعليم “LMS” بوابة التعليم الذكي moe.gov.ae للاختبارات الشهرية تتيح رابط تسجيل دخول طالب والمعلم لمتابعة الاختبارات وذلك حسب الجدول وموعد بداية الاختبار الذي تم طرحه مسبقا على الموقع الرسمي.