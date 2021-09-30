moe.gov.sa aamali منصة اعمالي 1443 رابط المراسلات الإلكترونية الآمنة بالمملكة

moe.gov.sa aamali منصة اعمالي الإلكترونية التي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بإطلاقها للمراسلات الإلكترونية السهلة والآمنة بين المدارس والمعلمين بالمملكة وبين الوزارة والتي تعتبر من أحدث النظم الرقمية التي تم إطلاقها في نظام التعاملات والتي تخلت فيه الوزارة عن النام الورقي والمباشر في التعامل بين الجهات الحكومية والأفراد.

تحديثات وزارة التربية والتعليم

اعتمدت الوزارات والهيئات بالمملكة النظام الإلكتروني والرقمي في التعامل الغير مباشر بين مؤسسات المملكة والأفراد والذي يأتي ضمن إطار خطة المملكة في رؤية 2030 والتي تهدف إلى التحول الكامل للنظام الإلكتروني لهيئات المملكة واستبدال الطرق القديمة بالطرق الأحدث التي تواكب العصر الحديث وتم تعميم تلك الخطة على جميع المؤسسات الحكومية والأفراد.

تعميم التعامل الرقمي على المؤسسات التعليمية

تعتبر المؤسسات التعليمية ضمن أهم المؤسسات في المملكة والتي تهتم بتربية وإنشاء الأطفال على التفكير الجديد بالمملكة، حيث تنطلق المملكة في الفضاء الإلكتروني الواسع من خلال الانتقال الإلكتروني في التعامل، وقد بدأت وزارة التعليم منذ فترة سابقة بالاعتماد على نظام نور التعليمي والذي كان حسب التقييمات من أفضل النظم التعليمية الشاملة في جميع الدول العربية، وتقوم الوزارة بتطويره عاما بعد عم وإضافة العديد من الخدمات التعليمية بالمجال التعليمي للمعلمين والأطفال.

منصات وزارة التعليم الإلكترونية (منصة أعمالي)

تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل العديد من المواقع والمنصات التي تأتي بالخدمة على كل العاملين بالقطاع التعليمي والأطفال على حد سواء، وتأتي منصة أعمالي ضمن المنصات الواعدة التي أطلقتها الوزارة منذ إطلاقها في فبراير 2020 والتي تهدف للانتهاء من المراسلات الكتابية بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية في جيع محافظات المملكة، وتعتبر من أكثر المنصات الآمنة التي تقوم بالتعامل الإلكتروني والرد أيضا على المتعاملين مع الوزارة مع تنحية العنصر البشري من المشهد، وقامت الوزارة بإطلاق العديد من المنصات الأخرى:

موقع نظام نور وهو شامل المنظمة التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

منصة مدرستي والتي تعتمد على تعليم الطلاب عن بعد وأداء الاختبارات عليها ويتم أيضا الاستعلام عن النتائج.

إطلاق منصة روضتي والتي يتم الاعتماد عليها في الوقت الحالي لتعليم المراحل العمرية المبكرة من الطلاب.

منصة مسار والتي يقوم بتقديم طلبات الترقية والإعلان على المعلمين الذين تم ترقيتهم أو النقل الداخلي والخارجي بينهم.

يتم الدخول المباشر على رابط منصة اعمالي أو من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة. يقوم المعلم بعمل حساب على المنصة. يتم إنشاء رقم سري ويقوم باستعماله. يمكن الآن التبادل الإلكتروني الآمن عبر الحساب الشخصي.

خطوات تسجيل moe.gov.sa aamali منصة اعمالي 1443

يتم دخول الوقع الإلكتروني للمراسلات الرسمية الذي أقرته وزارة التربية والتعليم للمراسلات الهامة والتي تشمل كل ما يقوم به المعلم بمراسلة الوزارة بالشكل الرسمي moe.gov.sa aamali منصة اعمالي 1443 رابط المراسلات الإلكترونية الآمنة والذي يضمن سرية البيانات بالرقم السري للمرسل وأيضا السرعة الفائقة في إطار التطور التكنولوجي للمملكة بالسنوات الأخيرة.

تستمر وزارة التربية والتعليم عبر النظام المركزي لها بمتابعة تحديث وتأكيد الخدمات الخاصة بها، حيث تقوم بطرخ الوسائل الغير مباشرة في التعامل مع وضع التأمين اللازم لها، وذلك لجميع الطلاب والعالين بالقطاع التعليمي من المعلمين والإداريين ونظراء المدارس، ويكون التأمين أفضل وخاصة على المراسلات الخاصة بالاختبارات والمعلومات الهامة بين المعلم والوزارة.