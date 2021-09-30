جواز سفر إكسبو 2020.. رحلتك حول العالم في 182 يومًا

عطّلت جائحة كورونا الكثيرين عن تنفيذ خطط سفرهم، الأمر الذي دفع الإمارات العربية المتحدّة للتفكير خارج الصندوق، والسماح للمقيمين والزوّار الدوليين من السفر حول العالم، بجواز سفر مميّز.

في إكسبو 2020 دبي، سيتمكن المقيمون في دولة الإمارات وزوارها الدوليون على حد سواء من "السفر" في أنحاء العالم، بجواز سفر مميز وقابل للتخصيص يسجل مسار رحلتهم أثناء استكشافهم أكثر من 200 جناح مشارك.

يشجع جواز السفر الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الدولي الذي يستمر 182 يومًا.

لا يوجد نسختين متشابهتين

جواز السفر سيساعد على استعادة ما يعيشون من لحظات مميزة في إكسبو 2020 دبي بعد مغادرتهم.

وبحسب الموقع الرسمي لإكسبو 2020 فإنّه (جواز سفر إكسبو) يشبه جواز السفر الحقيقي؛ لكن لا يوجد نسختين متشابهتين.

ويضيف الموقع: "جواز سفر إكسبو يتضمن ميزات أمان محسّنة، بما فيها رقم فريد، ومساحة لتضمين صورة مثل المستخدَمة في جواز السفر العادي، وبيانات شخصية، وصور مخفية تحمل علامة مائية في كل صفحة".

وبالربط بين الماضي والحاضر، يحتفل جواز سفر إكسبو 2020 باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفحة خاصة مختومة بورق ذهبي، تحمل صورة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التُقطت عام 1971، حين احتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها.

50 صفحة

وبحسب الموقع فإنَّ الجواز الخاص يتكون من 50 صفحة، ويضم أيضًا تصميمات وصورًا لأجنحة الموضوعات الثلاثة (عالم الفرص - جناح الفرص، وألِف - جناح التنقل، وتيرّا - جناح الاستدامة)، بالإضافة لساحة الوصل، درة تاج موقع إكسبو، فضلا عن معالم أخرى في دبي.

يمكن الحصول على جواز سفر إكسبو 2020 دبي، مقابل 20 درهمًا إماراتيًّا، في كل متاجر إكسبو 2020 الرسمية في موقع الحدث العالمي وفي متجر إكسبو 2020 دبي في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.