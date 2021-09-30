بالفيديو.. بريطانيا تكشف عن جناحها في "أعظم معرض على الأرض"

"يقف جناح المملكة المتحدة منارة للأمل، شامخا في قلب أكبر عرض في العالم"، بهذه الكلمات أعلن حساب بريطانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" على موقع "تويتر" عن افتتاح مبنى الجناح، في "أعظم معرض على الأرض"، وفقا للحساب الرسمي.

ونشر الحساب شريط فيديو، عن مشاركة المملكة المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"، كشف تفاصيل جناحها العملاق الذي بني على مدار 5 سنوات.

ويتابع الحساب الرسمي في دعوته للمشاركة، بالقول: "نحن جاهزون لأجلك. تعال وزرنا من يوم الجمعة واستمتع بتجربة المملكة المتحدة، من على بعد أكثر من 8 آلاف كيلومتر من شواطئنا".

والمبنى مستوحى من أحد مشاريع عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ "رسالة الاختراق"، ويقول القائمون عليه إن الجناح "يدعو إلى التفكير في الرسالة التي يسعون إلى توصيلها للتعبير عن أنفسنا ككوكب إذا واجهنا يوما ما حضارات متقدمة أخرى في الفضاء".

وفي دعوة تنطوي على تشجيع كبير للحضور، يقول المنظمون بجناح المملكة المتحدة: "سنحتفل بالأشخاص غير العاديين والأماكن والتكنولوجيا والأفلام والرياضة والموسيقى والطعام والموضة، لنمنحك جزءا من المملكة المتحدة في دبي".

وتنضم الكلية الملكية للفنون (RCA)، جامعة الفن والتصميم الرائدة في العالم، إلى جناح المملكة المتحدة في "إكسبو 2020 دبي" كشريك تراثي رسمي، بعد أن كان لها دور فعال في إنشاء أول معرض عالمي في لندن وذلك عام 1851.

كما توفر الكلية الملكية للفنون لطلاب الدراسات العليا فرصا لا مثيل لها، لتطوير مشاريع متعددة التخصصات من شأنها تغيير العالم.

ويقع جناح المملكة المتحدة في منطقة الفرص في إكسبو 2020، وسيفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء كل يوم.