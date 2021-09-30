مقتل 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقالت رئاسة أركان الجيش إن "وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرضت اليوم الأربعاء قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر لهجوم بعبوة ناسفة".
وأضافت أن العبوة انفجرت بإحدى عربات القافلة بينما كانت فى طريقها إلى مينتاو، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وإصابة واحد.
وأكد الجيش فى بيانه أنه "أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتمشيط المنطقة".
وتواجه بوركينا فاسو ولاسيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية منذ 2015 خلفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت 1.5 مليون شخص على النزوح.
ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات التى أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدنى وعسكري، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس.
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