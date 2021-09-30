المكسيك تسجل 9.796 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 9.796 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء إلى جانب 596 وفاة.



جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 9.796 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء إلى جانب 596 وفاة. وبذلك يصل العدد الإجمالى للإصابات إلى ثلاثة ملايين و655.395 والوفيات إلى 276.972.

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