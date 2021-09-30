المكسيك تسجل 9796 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 9796 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. كما سجلت وفاة 596 حالة جديدة جراء الوباء. وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و655395 والوفيات إلى 276972.

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