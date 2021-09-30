الإستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية 1443

يبحث الكثيرين عن طريقة الإستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية من مواطني المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ومما لا شك فيه أن الصندوق العقاري يقوم بدور بارز في المملكة السعودية حيث يقوم بتمويل ومنح القروض الإقتصادية إلى المواطنين، وقد اعتمد الصندوق العقاري في السنوات الماضية على التكنولوجيا والتقنية الحديثة بشكل كبير في تقديم خدماته إلى المواطنين حتى لا يجعلهم مضطرين إلى التوجه إلى مقراته المنتشره في مدن ومحافظات المملكة إلا للضرورة، ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة إلى الآلاف من المواطنين السعوديين من زوار موقعنا الكرام نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم صندوق التنمية العقاري الموحد، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية

يُعد الصندوق العقاري أحد أبرز المؤسسات الحكومية في المملكة التي تقدم للمواطنين خدمات إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم، ويُمكنكم الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية عبر الخطوات التالية:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي للصندوق العقاري على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على “الإستعلام عن المستفيدين”.

ثالثاً قم بإدخال رقم الهوية الوطنية لك.

رابعاً الآن اضغط على “أستعلام” فتظهر لك كل المعلومات الخاصة بك.

الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني

وقد أتاح موقع الصندوق العقاري إمكانية الإستعلام بإستخدام رقم السجل المدني أيضاً عبر نفس الخطوات السابقة التي وضحناها في الإستعلام برقم الهوية، فقط كل ما يتطلبه الأمر تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق العقاري ثم اتباع نفس الخطوات السابقة واستبدال رقم الهوية برقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

كيفية التسجيل في البنك العقاري

يُمكنكم التسجيل في البنك العقاري عبر عدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي: