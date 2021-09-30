قوات الاحتلال تقتل امرأة فلسطينية بذريعة محاولتها طعن شرطى فى القدس

جدة - نرمين السيد - وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى، إن السيدة التى أطلق عليها النار فى باب السلسلة بالبلدة القديمة هى من قباطية بمدينة جنين وتبلغ من العمر 30 عاما. يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، كان قد أعلن الأحد الماضى، تصفية 5 فلسطينيين، على الأقل فى تبادل لإطلاق النار فى عدة نقاط فى الضفة الغربية.

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