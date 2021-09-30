رئيس الأركان الأمريكى يقر بخسارة الحرب فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال الجنرال ميلى، "إنه من الواضح والظاهر لنا جميعاً أنّ الحرب فى أفغانستان لم تنته بالشروط التى أردناها، مع وجود طالبان فى السلطة فى كابول"، مشيرا إلى أن بلاده خاضت حرباً خاسرة.

وأضاف "تم إنجاز المهمة الاستراتيجية لحماية أمريكا من تنظيم القاعدة، ولكن الوضع النهائى يختلف تماماً عمّا أردناه" مشيراً إلى أنّ هذا الفشل الاستراتيجى كان نتيجة لسلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد.

وكان مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكى، قال أمام لجنة القوات المسلحة، بمجلس النواب الأمريكى، الأربعاء، أنه يعتقد أن الحرب فى أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود منذ ما بين خمس إلى ست سنوات.

وأضاف، "أعتقد أنه إذا عدت إلى ما قبل خمس أو ست سنوات، كنت أعلم أننا كنا فى طريق مسدود، كما أعتقدت، قبل خمس أو ست سنوات، أنه لا يمكن الفوز بها -الحرب- بالوسائل العسكرية الأمريكية لعدة أسباب".

قال ميلى إنه لم يعتقد أن هناك "حل عسكرى" للحرب فى أفغانستان منذ خمس إلى ست سنوات، لكنه اعتقد بدلاً من ذلك أن التسوية التفاوضية هى الخيار الأفضل.

وتابع قائلا "لكننى عرفت منذ سنوات أنه كان طريقا مسدودًا، وقلت مرارًا وتكرارًا، داخليًا وخارجيًا، وأن الفوز سيتم تعريفه على أنه حل تفاوضى، كما هو الحال فى معظم حركات التمرد تاريخياً. إنها تؤدى إلى حل تفاوضى بين المتمردين والنظام. واعتقدت أن هذه هى أفضل طريقة يمكن التعامل معها. قال ميلى "لم أكن أعتقد أن هناك حل عسكرى".