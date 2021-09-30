عاجل.. وزير الخارجية الإسرائيلى يصل البحرين فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وكان السفير البحرينى فى تل أبيب قدم مؤخرا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

كما زار وزير الخارجية البحرينى، عبد اللطيف الزياني، إسرائيل فى نوفمبر الماضى، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق سلام.

وفى 15 سبتمبر2020، وقعت إسرائيل بالبيت الأبيض اتفاق سلام مع الإمارات، وإعلان تأييد سلام مع البحرين.