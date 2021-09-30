بالفيديو.. تجارب تقنية مذهلة في إكسبو 2020

زوار معرض إكسبو دبي 2020 على موعدٍ مع الاستمتاع مع عديد من التجارب التقنية والتكنولوجية المذهلة على هامش فعاليات المعرض الذي يحتفي بأروع ابتكارات العالم في مختلف المجالات.. نستعرض إليكم مجموعة من أبرز تلك التجارب.

جناح المملكة المتحدة، الواقع في منطقة الفرص، يسلط الضوء على قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء . والجناح مستوحى من ستيفن هوكينغ، ومن تصميم إيس ديفلين وبتنسيق الذكاء الاصطناعي. ويقدم الجناح "لمحة مذهلة عن المستقبل".

وفيما تواجه الإنسانية تحديات في كل جانب من جوانب وجودنا. تُظهر التكنولوجيا والإبداع والابتكار بسرعة الحلول التي يمكنها حل هذه التحديات العالمية الحقيقية. وتقود المملكة المتحدة المساهمات في هذه المجالات لتوفير حلول مستقبلية مستدامة، ويعرض جناحها في إكسبو نماذج من أروع الابتكارات.

رحلة إلى المستقبل

بينما جناح طيران الإمارات يأخذ الزائر في رحلة إلى مستقبل النقل الجوي التجاري في العام 2071 (عام الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة).

الجناح الواقع في منطقة الفرص، يمثل فرصة لاستشكاف مستقبل الطيران والتأثير فيه، ويتضمن عرضاً ضوئياً فريداً من نوعه في كل ليلة. ويتيج للزائرين الاطلاع على التقنيات والابتكارات المستقبلية وتجربتها تفعالياً. ويشكل تجربة ممتعة ومتطورة تقنياً.

ويتيح الجناح تجربة بأذرع روبوتية على مواد المستقبل المعدنية والمركبة المبتكرة، التي سيؤدي اعتمادها إلى تحسين أداء الطائرات واستهلاك الوقود، نظرا لخفة وزنها ومتانتها.

ويمكن للزائر التعرّف إلى تطوّر نظام دفع المحركات وتوجيهها في طائرات المستقبل، إضافة إلى الأنظمة المتطورة التي تزيد من قوة الدفع مع استهلاك كميات أقل من الوقود لخفض الانبعاثات. كما يتيح الجناح فرصة التعرّف إلى المبادئ الأساسية للديناميكا الهوائية والطيران، واستكشاف مدى تسارع اكتساح التطورات التقنية مجال الصناعة الجوية واستخداماتها المستقبلية، في سياق المساعي المتواصلة لخبراء التصميم الرامية إلى استحداث وسائل لتجاوز الحدود القائمة.

صمم طائرتك!

يتيح الجناح "تصميم طائرتك المثالية" من خلال الجمع ما بين التقنيات المختارة والتفضيلات الشخصية للجناحين والهيكل والمحرّك والعناصر الأخرى التي تحدد تصميم طائرتك المثالية، مع أحدث التقنيات البيومترية من أجل الاستمتاع بتجربة سفر سلسة.

ومن بين التجارب المذهلة أيضاً خلال المعرض، ما يتيحه من "ابتكارات في مجال الرعاية الصحية"، وذلك عبر برنامج أفضل الممارسات العالمية، والذي يتيح للجمهور التعرف إلى حلول للتحديات الصحية العالمية، وطريقة استخدام ممرات الطائرات المسيرة للعمل الإنساني في توصيل الإمدادات الطبية إلى المجتمعات النائية.

احتفال

ويمثل إكسبو دبي 2020 أكبر احتفال بأروع ابتكارات العالم. ويتيج للزائرين اكتشاف ألواح تولد الطاقة من الشمس وتحول الهواء إلى ماء، والاستماع إلى روائع بيتهوفن بأنامل الروبوتات، إضافة إلى مشاهدة أول مصعد بدون حبال، وأحدث ابتكارات عالم السيارات، وأكبر منصة رفع في العالم. وتتيح المزرعة العمودية، لزائري المعرض التعرف أكثر إلى أعظم الإبداعات العالمية في مجالي الاستدامة والتنقل البشري.