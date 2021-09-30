مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة ( ديربي جدة )

مباراة الاتحاد والاهلي ، استكمالًا لمباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، وفي اليوم قبل الأخير من الأسبوع السابع، ولحساب مرحلة الذهاب، يحتضن ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل (بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل مواجهة ديربي جدة من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية)، وذلك في مدينة جدة السعودية، مساء غد الجمعة 30 سبتمبر 2021 ، المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع قطبي جدة، ناديي الاتحاد والأهلي .

يُشار إلى أن الجولة السابعة تشهد أيضًا مواجهات قوية على غرار مباراة الهلال والحزم ، بالإضافة إلى مباراة النصر وأبها ، واللتين تكتسبان قيمة كبيرة نظرًا لشعبية الزعيم والعالمي ، علاوة على كونهما يمثلان كرة القدم السعودية في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا .

في السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف الفريقين في جدول المسابقة المحلية في الموسم الجاري ، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات بين العملاقين السعوديين.

مباراة الاتحاد والاهلي

في واحدة من أقوى مباريات الدور الأول في دوري المحترفين السعودي ، تترقب الجماهير السعودية العاشقة لـ العميد و قلعة الكؤوس المواجهة القوية والحماسية في ديربي جدة ، والتي تجمع أصحاب المركزين الثالث ( الاتحاد ) والخامس ( الأهلي ) في ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي لكرة القدم .

ويمكن مطالعة قائمة الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري السعودي في الصورة أدناه:

نبدأ من حيث ترتيب المراكز، وحتى على مستوى الفريق المستضيف للقاء الدور الأول، حيث نادي الاتحاد السعودي أو نادي اتحاد جدة السعودي ، والذي يتربع حاليًا على عرش صدارة البطولة السعودية برصيد 13 نقطة (بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ووصيفه نادي الهلال بنقطتين، وللزعيم مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع الفيحاء)، وصافي (10) أهداف، حصدها من 4 انتصارات في الجولات الست الماضية، على حساب الرائد (3-0) والفيصلي (2-1) وأبها (6-1) والنصر (3-1)، فيما تعادل العميد مع التعاون (1-1)، وتلقى خسارة واحدة أمام الفيحاء (0-1) في اللقاء الافتتاحي.

في المقابل يعيش نادي الأهلي السعودي ظروفًا صعبة في الموسم الحالي، حيث لم يفلح في تحقيق أي انتصار طوال الجولات الست التي مرت من عمر المسابقة المحلية، إذ حقق 5 تعادلات، أربع منها بنتيجة واحدة (1-1) مع كل من الفيصلي وضمك والتعاون والفتح ، بالإضافة إلى تعادل بنتيجة (2-2) مع الحزم، وتلقى هزيمة مفاجئة من الفيحاء بثنائية نظيفة في الأسبوع الأخير، ويحتل قلعة الكؤوس المركز الـ12 في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم برصيد 5 نقاط وصافي (-2) هدف.

ورغم قوة الاتحاد في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين ، إلا أنه يصطدم بعقدة خاصة مع مواطنه الأهلي ، تُعرف بـ عقدة ديربي الجمعة ، حيث جمعت الفريقين في الدوري 8 مواجهات يوم الجمعة ، لم ينجح العميد في تحقيق الفوز في أي منها، فيما نجح الأسود في إحراز 3 انتصارات، وحسم التعادل 5 لقاءات.

كما سجل الأهلي في المواجهات الثمانية في ديربي الجمعة ، 13 هدفًا، بينما اكتفى النمور بـ7 أهداف فقط.

أما عن تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي منذ تدشينه في موسم 1976 / 1977 ، فقد خاض الناديين 94 مواجهة .

نجح العميد في الفوز بـ32 مباراة ، بينما فاز الأسود في 30 مباراة ، وخيم التعادل على 32 مواجهة جمعت قطبي ديربي جدة .

على صعيد الأهداف المسجلة في الديربي ، سجل نادي الاتحاد 130 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 128 هدفًا أهلاويًا.

وهذا جدول الدوري السعودي حتى الأسبوع السادس:

موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الثامنة والثلث ( 8:20 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والثلث ( 7:20 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة والثلث ( 5:20 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الاتحاد الأهلي فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا حتى كتابة السطور التالية عن حكام الجولة السابعة من الدوري السعودي ، إلا أن مصادر تابعتها ثقفني كشفت عن إسناد القيادة التحكيمية للقاء إلى الحكم محمد الهويش .

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة بنقل أحداث ديربي جدة عبر قناة SSC1 HD و SSC SD .

أما عن معلق مباراة الاتحاد والأهلي ، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية عبر حساباتها الرسمية عن هويته، غير إن وسائل إعلام كشفت عن إسناد المهمة للمعلقين فهد العتيبي وعبد العزيز السبر .

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على موعد مباراة الاتحاد والاهلي والقنوات الناقلة ، إضافة موقف الفريقين في مسابقة الدوري السعودي في الموسم الحالي ، علاوة على تاريخ لقاءات الاتحاد والأهلي في المسابقة المحلية منذ تدشينها.