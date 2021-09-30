التقديم في بوابة جدارة للتوظيف الحكومي الإلكتروني والشروط والمستندات بالمملكة

التقديم في بوابة جدارة للتوظيف الحكومي الإلكتروني والشروط والمستندات جدارة خدمة توظيف تم تطويرها، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مخصصة لمساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، بالسماح لهم بالتسجيل في البرنامج والتقديم في الإعلانات الوظيفية، ويتم التحقق من كل مرشح من قبل موظفي الوزارة، تتسم هذه المنهجية بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة، والتي يتم تطبيقها عن طريق حساب نقاط المرشحين آليا ، مما يؤدي إلى قائمة مختصرة فعالة، وتعد من افضل خدمات التوظيف التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية، بإنشائها والعمل علي التطوير، بهدف مساعدة الذين يبحثون عن عمل، في إيجاد وظائف مناسبة لهم والتقديم إليها، ويتم التحقق من الإعلانات وطلبات التوظيف، بواسطة فريق متخصص لضمان أمان وخصوصية المواطنين.

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التقديم في بوابة جدارة للتوظيف الحكومي الإلكتروني والشروط والمستندات

بوابة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وواحدة من الخدمات التي أطلقتها المملكة، في تقديم طلبات توظيف للمواطنين والمواطنات في الوظائف الحكومية، بصورة إلكترونية ومن اهم مميزات البوابة:

يقوم موظفي الوزارة بالمراجعة والتدقيق في جميع البيانات التي تسجل للمتقدم. ثم توفر البوابة التواصل مع الجهة التي تمتلك الوظيفة، عن طريق البريد الإلكتروني، أو رقم الجوال. ومن خلال البوابة تعرف إذا تم قبولك في الوظيفة أو لا. ثم توفير الوقت والجهد والمال، بعرض جميع الإعلانات الوظيفية المتاحة. سهولة إيجاد الوظيفة المناسبة التي تتوافق مع مؤهلات المتقدم. تقديم الوظائف طوال العام، فيساعد علي استحداث البيانات للمتقدم وأضافه المؤهلات العلمية.

يجب إنشاء حساب في بوابة جدارة. ثم يجب الانتظار لمرحلة التدقيق والتحقق من البيانات. يشترط صحة البيانات الموضوعة إلكترونيا. المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين. ثم حاصلا علي شهادة البكالوريوس، أو اعلي ليتمكن من الحصول علي وظيفة. لا يكون شاغرا احد الوظائف عند التقديم لطلب الوظيفة. توفير جميع المستندات التي تتطلبها البوابة.

شروط بوابة جدارة للتوظيف الحكومي

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طريقة التقديم ببوابة جدارة للتوظيف الحكومي

يمكن لجميع المواطنين والمواطنات الراغبين، في تقديم لوظائف جدارة:

تسجيل الدخول إلي بوابة جدارة. ثم كتابة البيانات، الهوية الوطنية، كلمة المرور، تحديد الجنس، إدخال رمز التحقق المرئي، دخول. الضغط علي تبويب. الانتقال إلي الصفحة المخصصة للتقديم للوظيفة. ثم تحديد الرغبات الوظيفية التي ترغب بها، وكتابة عدد من الرغبات للمتقدم. الضغط علي حفظ.

كيف تتم المفاضلة في جدارة

تشهد الوظائف الشاغرة في جدارة، تقدم عدد كبير من الأفراد لشغلها، فتقوم الوزارة بالمفاضلة بين انسب المتقدمين لشغل الوظيفة، والمفاضلة تعتمد علي:

النسبة المئوية للتقدير التراكمي: تمثل 40% من النقاط، ويتم احتسابها بضرب درجة البكالوريوس في 4، فيحصل علي نقاط. ثم النسبة المئوية لاختبارات القدرات: اختبار القدرات 40 نقطة، وتحسب النتيجة بضرب نتيجة القدرات في 4. حساب عدد النقاط حسب سنة التخرج: تحسب لكل سنة 2 درجة.

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