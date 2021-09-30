بالفيديو.. طالبان تفرق تظاهرة لعشرات النساء في كابل

تجمع عشرات النساء في العاصمة الأفغانية كابل، الخميس، للتظاهر احتجاجا على استبعاد المرأة من العمل في معظم مجالات القطاع العام، حرمان الفتيات من التعليم.

وكان العدد الأكبر من المتظاهرات، يعملن في مجال التربية والتعليم.

وقالت إحدى المشرفات على تنظيم المظاهرات، إن قوات طالبان منعتهن من التظاهر، بعد أن تجمع ما لا يقل عن 60 امرأة، في محاولة للتظاهر سلميا للمطالبة بحقوق المرأة في العمل والتعليم.

وسمع دوي إطلاق نار خلال تفريق المظاهرات.

وتقول حكومة طالبان الانتقالية إنها تعمل على خطة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الفتيات للتعليم، فيما تؤكد أن أنها سمحت للنساء بالعمل في مجالات محددة، وأنها تراجع قضية عمل النساء في المجال العام.