تجمع عشرات النساء في العاصمة الأفغانية كابل، الخميس، للتظاهر احتجاجا على استبعاد المرأة من العمل في معظم مجالات القطاع العام، حرمان الفتيات من التعليم.
وكان العدد الأكبر من المتظاهرات، يعملن في مجال التربية والتعليم.
وقالت إحدى المشرفات على تنظيم المظاهرات، إن قوات طالبان منعتهن من التظاهر، بعد أن تجمع ما لا يقل عن 60 امرأة، في محاولة للتظاهر سلميا للمطالبة بحقوق المرأة في العمل والتعليم.
وسمع دوي إطلاق نار خلال تفريق المظاهرات.
وتقول حكومة طالبان الانتقالية إنها تعمل على خطة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الفتيات للتعليم، فيما تؤكد أن أنها سمحت للنساء بالعمل في مجالات محددة، وأنها تراجع قضية عمل النساء في المجال العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. طالبان تفرق تظاهرة لعشرات النساء في كابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.