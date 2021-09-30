بالفيديو.. أين يمكنك مشاهدة حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي؟

نشر الحساب الرسمي لإكسبو 2020 دبي فيديو تفصيلي للأماكن التي يستطيع من خلالها جميع المواطنين داخل الإمارات مشاهدة البث الحي لحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي.
وذكر الحساب الرسمي: "ندعوكم لمشاهدة البث الحي لحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي Star-struck".
وتابع: "توجهوا إلى إحدى مواقع العرض اليوم الساعة 19:30 (بتوقيت الإمارات) واستمتعوا مع العائلة والأصدقاء بمتابعة انطلاق الحدث الأكبر في المنطقة".
رابط الفيديو الأول
رابط الفيديو الثاني
رابط الفيديو الثالث
رابط الفيديو الرابع
دبي
وفي دبي يمكن للزوار مشاهدة الحفل في 17 مركزًا من مراكز تسوُّق ماجد الفطيم، سيتي ووك، نخيل مول، ابن بطوطة مول، فندق أرماني، فنادق روف، العنوان للفنادق والمنتجعات، فيدا للفنادق والمنتجعات، أكور، ماريوت، هيلتون، فنادق آي إتش جي (IHG)، روتانا، جميرا، فنادق حياة، أتلانتس النخلة،
أبوظبي
ويمكن للزوار في أبوظبي مشاهدة الحفل الثقافي الأكبر في العالم في فنادق ياس بلازا، وهي لنزلاء فنادق ياس بلازا فقط.
الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان
حيث يمكن للزوار مشاهدة الحفل من الفجيرة في قلعة الفجيرة، أمَّا في رأس الخيمة فيمكن للزوار مشاهدته في: جزيرة المرجان، الكورنيش، منار مول، وفي عجمان بالحي التراثي.
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