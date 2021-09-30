رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 وشروط التسجيل

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يهتم العديد من الأشخاص بالانضمام في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 في المملكة العربية السعودية والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها البرنامج للمشتركين، حيث يتبع برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتنمية وتطوير المهارات الصحية المهنية، وبما أننا نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الكرام سوف نعرض لكم رابط وخطوات التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية وشروط التسجيل.
برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية هو من إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تنمية القدرات المعرفية والمهارية للأفراد في جميع المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من خلال مسارين الممارس والمحترف، وذلك بهدف الوصول لأعلى مستويات التعزيز في جميع الأنشطة والممارسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع المؤسسات والمنظمات السعودية.شروط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443
هناك عدة شروط يجب توافرها لدى المستخدم للتسجيل في برنامج كوادر
السلامة والصحة المهنية في السعودية، واليكم اهم الشروط للتسجيل في البرنامج عبر السطور التالية:
- يجب أن يكون المستخدم حاصلا على الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون عمر المستخدم يتراوح ما بين 18 عام و60عام.
- يجب أن يكون المستخدم مسجل ضمن البوابة الوطنية للعمل.
- يجب أن لا يكون المستخدم قد استفاد من قبل من احد البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة خلال الفترة المحددة للاتفاقية.
- يشترط على المستخدم ألا يكون عاملا في احد القطاعات العامة أو الخاصة وألا يكون لديه سجلا تجاريا وألا يكون لديه راتبا تقاعديا من أي جهة.
يمكنك التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سنعرضها لكم في السطور التالية:
- في بداية المهام عليك الذهاب إلى موقع كوادر السلامة والصحة المهنية عبر شبكة الإنترنت.
- القيام بالضغط على اختيار ” برنامج التدريب”.
- الضغط على على زر ” طلب الخدمة”.
- ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على اختيار ” سجل الآن”.
- القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.
- ثم القيام بحفظ البيانات المدخلة لإتمام عملية التسجيل
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يهتم العديد من الأشخاص بالانضمام في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443 في المملكة العربية السعودية والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها البرنامج للمشتركين، حيث يتبع برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتنمية وتطوير المهارات الصحية المهنية، وبما أننا نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الكرام سوف نعرض لكم رابط وخطوات التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية وشروط التسجيل.
برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية هو من إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تنمية القدرات المعرفية والمهارية للأفراد في جميع المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من خلال مسارين الممارس والمحترف، وذلك بهدف الوصول لأعلى مستويات التعزيز في جميع الأنشطة والممارسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع المؤسسات والمنظمات السعودية.شروط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية 1443
هناك عدة شروط يجب توافرها لدى المستخدم للتسجيل في برنامج كوادر
السلامة والصحة المهنية في السعودية، واليكم اهم الشروط للتسجيل في البرنامج عبر السطور التالية:
- يجب أن يكون المستخدم حاصلا على الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون عمر المستخدم يتراوح ما بين 18 عام و60عام.
- يجب أن يكون المستخدم مسجل ضمن البوابة الوطنية للعمل.
- يجب أن لا يكون المستخدم قد استفاد من قبل من احد البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة خلال الفترة المحددة للاتفاقية.
- يشترط على المستخدم ألا يكون عاملا في احد القطاعات العامة أو الخاصة وألا يكون لديه سجلا تجاريا وألا يكون لديه راتبا تقاعديا من أي جهة.
يمكنك التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سنعرضها لكم في السطور التالية:
- في بداية المهام عليك الذهاب إلى موقع كوادر السلامة والصحة المهنية عبر شبكة الإنترنت.
- القيام بالضغط على اختيار ” برنامج التدريب”.
- الضغط على على زر ” طلب الخدمة”.
- ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على اختيار ” سجل الآن”.
- القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.
- ثم القيام بحفظ البيانات المدخلة لإتمام عملية التسجيل
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