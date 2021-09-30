إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين لعام 2021 م مع معرفة شروط التسجيل

إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين لعام 2021 م، قد أعلن موقع دعم مصر عن قبوله لطلبات إضافة المواليد الجدد، للأسر التي مقرر حصولهم على الدعم التمويني للسلع من الدولة، وهي تلك الأسر التي يشترط ألا يزيد راتبهم الشهري عن ألفان وأربعمائة جنيه شهريًا، في حالة أن يكون رب الأسرة يعمل بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، وإذا كان على المعاش فيجب ألا يزيد معاشه عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا، لذا أقام موقع بوابة مصر الرقمية على شبكة الإنترنت بنقل وتقبل تلك الطلبات لإضافة أبناء الأسر، وبخاصة المواليد الجدد لعام 2021م، من خلال تصفح الإنترنت، وعمل خطوات في غاية السهولة واستكمالها ببراعة، فقط تعرفوا في هذا المقال عن نبذة عن تلك الخطوات، وكذلك الشروط التي يجب توافرها لإضافة المواليد بالبطاقات التموينية لعام 2021 م لحصولهم على الخبز أيضًا.

خطوات التسجيل في وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز بموقع البوابة المصرية الرقمية

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الباب أمام إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2021 ميلاديًا من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال موقع دعم مصر، لكن يجب أن تضع في الاعتبار أن ليس للكل الحق في التقديم، لأن وزارة التموين قامت بتحديد شروط معينة لكل من يريد أن يضيف المواليد الجديدة.

كما أنها قامت الوزارة بتحديد الفئات المستحقة لها مع إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 م، وهم المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي، المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، القصر الذي ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الموسمية المؤقتة، العاملين بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال الترحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، ومن في حكمهم، الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا، أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 1500 جنيه، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنية، أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل. ومما يلي خطوات إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2021 م.

إدخال موقع دعم مصر أو موقع وزارة التموين في خانة التصفح، ومن ثم الضغط على الدخول إلى الموقع www.digital.gov.eg . إنشاء الحساب الخاص بكم على الموقع، وكذلك إتباع إدخال البيانات الشخصية الخاصة. الانتهاء من إنشاء الحساب، وعمل كلمة السر الخاصة بكم، واسم المستخدم. الضغط على بند خدمات التموين، حيث يكون في أيقونة، مكتوب عليها التموين ومتواجدة بأعلى الصفحة الرئيسية. البدء في إضافة بيانات الأبناء، الغير مدرجين من قبل في البطاقة التموينية، ومن ثم الضغط على علامة ابدأ الخدمة. مِلأ الاستمارة الإلكترونية، حيث تكون مشتملة علي بيانات الأبناء والزوجة المضافة مسبقًا في البطاقة التموينية بالاسم الرباعي، أو إضافة بيانات الزوجة الغير مضافة. تحديد صلة القرابة، وإدخال الأرقام القومية لأفراد الأسرة التي تستوجب الدعم التمويني من الدولة، حيث يلزم إرفاق صورة من شهادة الرقم القومي للأبناء المراد إضافتهم، حيث يتم اختيار ضم أفراد أسرتي. وأخيرًا تأكيد الطلب من خلال الضغط على زر الانتهاء، ومن ثم يتم تأكيد طلبكم.

استخراج بطاقة التموين أو بدل فاقد ديليفري من خلال بوابة مصر الرقمية

في إطار التحول الرقمي والتكنولوجيا والتيسير على المواطنين، تم تعاون وزارة الاتصالات مع وزارة التموين، حيث يمكن لأي فرد تقديم طلب متاح على الإنترنت وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، واستلام بطاقة التموين بسهولة، حيث تتيح هذه الخدمة توصيل البطاقة إلى المنزل، وبدون أي مجهود،وبمقابل دفع رسوم ثلاثة وعشرون جنيهًا ونصف، فقط قم بالتسجيل على بوابة مصر الرقمية.، حيث أن كافة الخدمات الحكومية متاحة على البوابة.

يمكن للمواطن الحصول على طلب تفعيل بطاقة التموين من خلال شبكة الإنترنت، بالبوابة الرقمية للتموين. إتاحة إمكانية إصدار بطاقة جديدة للتموين. نقل المواطن المستحق للتموين، من محافظة إلى محافظة أخرى، إذا حدث له انتقالًا بالسكن أو بالعمل. إذا حدث انفصال أو وفاة، لأحد أفراد الأسرة المستحقة للتموين في البطاقة التموينية، يمكن حذف الفرد المنفصل أو المتوفى، من خلال تقديم البيانات والأدلة بالواقعة من خلال الموقع بسهولة، فلا داعي للذهاب إلى الجهات المنوط بها فعل ذلك، ويمكن أخذ الإجراء بسهولة من الإنترنت من خلال استخدام الموقع الخاص بالبوابة الرقمية لوزارة التموين. يمكن أيضًا الاستفسار والاستعلام عن مواعيد الصرف المستحقة للبطاقات التموينية. إضافة أفراد غير مدرجين من سابق إلى البطاقة التموينية. إضافة الزوجة الغير مدرجة مسبقًا في البطاقة، أو الزوجة الثانية ببساطة للغاية. إصدار بدل تالف أو عمل بطاقة جديدة للباقة التالفة أو المكسورة من خلال موقع دعم مصر بدل تالف.

قائمة مختصرة للخدمات التموينية التي يستطيع المواطنين الحصول عليها من خلال بوابة مصر الرقمية للتموينتنشيط بطاقة التموين مع إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

ضع في الاعتبار أن أسر المواليد من عام 2015 إلى عام 2021 م منذ فترة كبيرة منتظرين قرار إضافة المواليد الجدد في التموين، وفتح إضافة الأطفال المواليد على البطاقات التموينية، من أجل الاستفادة بالحصص التي خصصتها الحكومة للمواطنين على بطاقات الدعم التمويني، كما أن تم مسبقًا تأكيد مصادر بالتموين والتجارة أن تنزيل أو إضافة المواليد بالتموين هو موضوع هام جدًا ويحتاج إلى ميزانية إضافية للوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث إنه لم يكن مجرد قرار وزاري من شأنه إضافة المواليد في التموين فقط، حيث أن آخر قرار رسمي تم اتخاذه بشأن تنزيل المواليد في التموين كان القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في عام 2018 م بشأن إضافة مواليد عام 2006 وحتى عام 2015 م، أعلن عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات أنه سيتم رفع الحد الأدنى لإضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.