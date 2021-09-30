بعد عطل دام نصف ساعة.. مطارات باريس تعود للعمل تدريجيا

عادت مطارات باريس في فرنسا، الخميس، للعمل تدريجيا بعد عطل فني أصاب منظومة خطط الرحلات.
وقالت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، على حسابها الرسمي في تويتر، إن هناك استئنافا تدريجيا للحركة الجوية في مطارات باريس بعد عطل فني دام أقل من 30 دقيقة.
وكانت الرحلات قد علقت، صباح الخميس، من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديغول في باريس بسبب عطل فني.
وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جار لإصلاحه.
وأشارت إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".
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