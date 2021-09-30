شلالات إكسبو دبي 2020 .. لمسة إبداعية ساحرة

تنتظر الزائر لمعرض إكسبو دبي 2020 الكثير من المفاجآت الكبرى، سواء فيما يتعلق بالفعاليات والأجنحة، وكذا التصميمات المُبهرة التي تخطف الأنظار، واللمسات الإبداعية الخاصة، التي تعكس جانبا من رؤية المعرض، ومن بينها "شلالات إكسبو" الساحرة، ذات التصميم الإبداعي والمنظر الخلاب.
شلالات إكسبو، التي نفذتها شركة "دبليو إي تي ديزاين"، تقع في منطقة خاصة، بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وهي من المناظر الخلابة التي ستبقى محفورة في أذهان الزائرين والمشاركين في هذا الحدث العالمي الفريد، لا سيما مع كونها تجمع بين التدفقات المائية والتشكيلات النارية الملفتة.
شلالات إكسبو دبي 2020 تضم ثلاث صفائح مائية منحدرة من ارتفاع 13 مترا، وتوصف بكونها "تتحدى الجاذبية" وهي تتدفق على أنغام أوركيسترا الموسيقار الشهير رامين غوادي.
كما تتوسط حلقة نارية الشلالات تنطلق منها ألسنة من اللهب بألوان حمراء وخضراء وصفراء.
واللافت أن هذه النيران لا تُنتح أي كربون، لاعتمادها على الهيدروجين النقي، وذلك اتساقاً مع مبدأ الاستدامة، وهو أحد المبادئ الرئيسية ضمن أجندة المعرض وخطة الأمم المتحدة.
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