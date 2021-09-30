تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2021 لمتابعة أقوي الأفلام الكرتونية المتميزة

تردد قناة ميكي كيدز، الاستمرار في البث هو شيء لا تتمتع به كثيراً من قنوات الكرتون، فهناك قنوات جديدة يتم افتتاحها وقنوات يتم إغلاق البث فيها نتيجة الميزانية أو أسباب أخرى، ولكن ما زالت قناة ميكي كيدز منذ أكثر من 10 سنوات، وهى تقدم محتوى يتشوق لرؤيته ملايين الأطفال، حيث تعد قنوات الأطفال هي الأكثر متابعة على مستوى العالم كله من قبل الكبار والصغار، تعرض تلك القنوات محتوى ترفيهي وتعليمي للطفل، حققت تلك القنوات مشاهدات عالية على مستوى كافة القنوات الفضائية الأخرى، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على تردد قناة ميكي كيدز.

قناة ميكي كيدز

قنوات الكرتون في الوطن العربي عديدة ويوجد لدي مصر حصة كبيرة ومهمة من هذه القنوات، فهناك قناه ميكي كيدز وهى قناة مصرية مستمره بالبث منذ 2012 ، لغة بث الأفلام هي العربية حتى وإن لم يكن الفيلم باللغة العربية تقوم بدبلجته باللغة العربية، القناة لديها العديد من المزايا التي تكون السبب في المتابعة.

أفلام قناة ميكي كيدز

الاهتمام بالمحتوى الذي تقدمه هو شئ طبيعي طالما ترغب في النجاح و التميز عن المنافسين، وهذا ما قامت بفعله إدارة القناة وكان هذا التميز من خلال التنوع والذي أتى كالتالي:

أفلام توم اند جيري قد تبدو هذه الأفلام قديمة كما أصبحت غالبية القنوات تكف عن عرضها ولكن في المقابل الجمهور يرغب بمشاهدات كثيرة لذا عرضه على القناة يجعل منها ميزة.

الفار الطباخ، ربانزل، شركة المرعبين والكثير من أشهر أفلام ديزني التي مع الوقت تزداد الرغبة في مشاهدتها والتي تعرض باستمرار على قناة ميكي كيدز.

هذا بجانب برامج تعليمية سواء كانت للرياضة أو تعلم الحروف والأرقام في شكل أغنية.

تردد قناة ميكي كيدز

يعد تغيير التردد وتوقف عرض بعض البرامج أكثر ما يزعج المشاهدين، ولكن هذا الإزعاج لن يكون سبب بالتوقف عن مشاهدة القناة بل دافع البحث عن التردد:

التردد: 11526

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

ويمكن أيضا مشاهدتها على العرب سات من خلال: