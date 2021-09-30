البنك العقاري استعلام برقم الهوية 1443

يبحث آلاف السعوديين عن البنك العقاري استعلام برقم الهوية على محركات البحث ومواقع التواصل، ونحب أن نوضح لكم في بداية مقالنا أن البنك العقاري هو أحد أهم البنوك السعودية التي تهتم بتقديم تمويلات وقروض إلى المواطنين والمؤسسات في القطاع الإقتصادي، ويقف صندوق التنمية العقارية بجانب الشباب السعودي في تقديم أنواع متعددة من القروض والتمويلات السكنية التي تناسب فئات متعددة داخل المجتمع السعودي، وفي السنوات الأخيرة بات بإمكان المواطن الإستعلام عن كافة الخدمات التي يقدمها البنك إلكترونياً على الموقع الإلكتروني للبنك بدون الإضطرار إلى التوجه إلى مقراته وفروعه، وقد وفر هذا من الوقت والجهد المبذول من المواطنين كما كان يحدث بالسابق، ونوضح لكم في مقالنا اليوم عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن البنك العقاري برقم الهوية كما كتبنا لكم في مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن صندوق التنمية العقارية بالسجل المدني، فإلى نص المقال.

البنك العقاري استعلام برقم الهوية

اعتمدت الحكومة السعودية مؤخراً على التقنية الحديثة ضمن توجه المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي لتحقيق رؤية السعودية 2030م التي تُعد التقنية أحد أبرز محاورها، وفي ظل هذا التقدم أتاح صندوق التنمية العقارية إمكانية الإستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة ودخول الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ابحث عن خدمة “الإستعلام عن المستفيدين” واضغط عليها.

ثالثاً يطلب منك الموقع الآن إدخال رقم الهوية الوطنية.

رابعاً انقر على “استعلام” وستظهر لك خلال ثواني معدودة جميع البيانات الخاصة بك.

التسجيل في البنك العقاري

يُمكن للمواطنين السعوديين التسجيل في البنك العقاري بكل سهولة وبخطوات إلكترونية بسيطة غير معقدة من خلال الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت، فقط عليك اتباع الخطوات التالية: