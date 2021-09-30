"يويو".. سفير الصين في "إكسبو 2020 دبي"

تبعث الصين عدة رسائل عبر الروبوت "يويو" أو روبوت الباندا في "إكسبو 2020 دبي"، الذي تشارك خلاله بكين بواحد من أكبر الأجنحة في المعرض، ويقع على مساحة 4636 مترا مربعا.

ويعرض الجناح ثقافة الصين المتنوعة وتاريخها القديم، عبر الجمع بأسلوب فني بين التراث والتقنيات الحديثة.

وينتظر عشاق الثقافة الصينية الروبوت "يويو"، وهو على هيئة حيوان باندا، في منطقة المعرض الفرعي الإيكولوجي الذكي، وهو بمثابة "سفير لبكين" يجمع بين الصداقة والسلام والتكنولوجيا، بما يعكس التقدم الصيني في التقنيات الحديثة.

ويلعب "يويو" دورا في إبراز وتقديم الثقافة الصينية التقليدية، بما يشمل الرسم والخط وفن "تاي تشي" (فن قتالي دفاعي صيني قديم)، جنبا إلى جنب مع إبراز تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتستعرض الصين في جناحها عددا من النماذج التكنولوجية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويستهدف الجناح إبراز تجربة بكين في تكنولوجيا المعلومات، كما يسلط الضوء على تقنيات النقل الحديث، والقطارات عالية السرعة، والحياة الذكية، واستكشاف الفضاء.

والجناح الصيني مصمم على هيئة فانوس صيني قديم يرمز إلى السعادة والأمل، وأطلق عليه اسم "نور الصين"، حيث يمزج بين الثقافتين المحلية والغربية ويحمل شعار "بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.. الابتكار والفرص".

ويتكون الجناح من 4 أقسام رئيسية، هي "الحلم المشترك والأرض المشتركة والوطن المشترك والمستقبل المشترك"، ويتألف من 3 طوابق و6 مناطق عرض.

كما تنقسم مناطق العرض إلى 6 أقسام رئيسية، إضافة إلى مطاعم لعشاق الأكل الصيني وقاعات متعددة الوظائف، ويضم الجناح الصيني كذلك قاعة لاستقبال كبار الشخصيات.