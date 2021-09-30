جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، كانت رحلة "طيران الخليج" GF 972 غادرت فى وقت سابق الخميس المنامة. يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، كان قد وصل اليوم الخميس، إلى البحرين فى أول زيارة رسمية يتم خلالها افتتاح سفارة لإسرائيل، وتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادى وتكنولوجى بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل فى مطار تل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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