الطاقة الذرية الإيرانية: طريقة تعامل الوكالة الدولية مسيسة ومرفوضة

جدة - نرمين السيد - وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة.

وقالت إن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزى فى كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر.