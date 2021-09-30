لمدة 7 أيام فقط.. شاهد أقوى عروض بنده الأسبوعية في السعودية بتخفيضات تصل إلى 50%

تتميز سلسلة panda بمنتجاتها المتنوعة على مدى نحو 40 عامًا من العمل داخل المملكة العربية السعودية، فيما يمكن الاستفادة من أحدث عروض بنده الأسبوعية في السعودية 1443هـ، التي تبدأ الأربعاء 29 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، وهو العرض رقم 39 الذي أعلنت عنه الشركة، في جميع فروعها في مناطق ومدن المملكة، ويشمل الخضروات والفواكه، والمنظفات، والمنتجات الغذائية، والأدوات المنزلية، وكل ما يخص الأسرة السعودية، إذ تعد هذه السلسلة التجارية من أكبر الشركات السعودية لبيع التجزئة.

أحدث عروض بنده الأسبوعية في السعودية 1443

وننشر أحدث عروض بنده الأسبوعية في السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على أفضل المنتجات بأرخص الأسعار، وذلك على النحو التالي:

علبة عصير المراعي 1.5 لتر، بسعر 7.95 ريال، بدلا من 11 ريالا.

4 أكياس مكرونة إيطاليانو وزن الواحد 400 جرام، بسعر 8.95 ريال، بدلا من 18 ريالا.

كرتونة مياه بنده 40 حبة، 330 مم، بسعر 11.95 ريال، بدلا من 17.50 ريال.

زجاجة زيت دوار الشمس، 27.95 ريال، بدلا من 37.95 ريال.

كرتونة دجاج دو 10 في 1 كيلو، بسعر 114.95 ريال، بدلا من 149.95 ريال.

الاتصال على خدمة العملاء في بنده

ومن الممكن الاتصال على خدمة العملاء في بنده، للاستفسار عن أي عروض أو معلومات أخرى، أو تقديم شكاوى، وذلك من خلال هذه القنوات:

الاتصال على الهاتف +966122394000.

أو من خلال صندوق البريد: 33333 جدة 21448.

كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

برنامج التوطين إسهام لتوفير الوظائف في بنده

وتُوفر بنده العديد من فرص العمل والوظائف المختلفة من خلال مبادرة إسهام لتدريب الخريجين السعوديين، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية والكفاءات والخبرات المطلوبة لدخول سوق العمل، فيما تتضمن مبادرة إسهام البرامج التالية:

برنامج إسهام الصيفي: ويوفر فرصٌ تدريبية خلال العطلة الصيفية من العام الدراسي لأولئك الذين تجاوزت أعمارهم 17 عاما.

كما أن برنامج إسهام القيادي يتيح للمواهب السعودية الشابّة فرصة الوصول إلى المهارات القيادية والإدارية.

وبرنامج إسهام الموسمي، وهو يعرض وظائف محتملة في قطاع البيع بالتجزئة، مع أوقات عمل تناسب الجميع وفرص لزيادة الدخل.

وبرنامج إسهام التعاوني: وهو مفتوح للطلاب السعوديين الملتحقين بجامعات في المملكة.

برنامج إسهام المهني: يوفّر للمتدربين المعرفة العملية والمهارات التقنية للعمل الميداني في مجال عمليات البيع بالتجزئة.

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