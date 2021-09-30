أخبار اليمن : كورونا يقترب من حصد أرواح 5 ملايين حول العالم

كورونا يقترب من حصد أرواح 5 ملايين حول العالمحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و784 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في. ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 233 مليوناً و872 ألفاً و586 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4784999 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 210690799 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 713244 حالة وفاة من أصل 44133578 إصابة تليها الهند مع تسجيل 448090 وفاة من أصل 33738178 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 595520 حالة وفاة من 21381790 إصابة.

