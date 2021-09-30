أخبار اليمن : عصير فاكهة يمنية يقاوم كورونا

عصير فاكهة يمنية يقاوم كوروناالرمان واحدًا من الفاكهة الشتوية متعددة الفوائد، والتي تزرع في اليمن بكثرة، ويلقى إقبالًا كبيرًا في سوق الفواكه خلال أيام الطقس البارد، إذ يمكن تناوله بشكل مباشر، أو تحضيره كعصير، وفوائد عصير الرمان متعددة ومهمة بصورة كبيرة لجسم الإنسان، حسبما عرض موقع «medical news today» الطبي العالمي.

فوائد عصير الرمان:

1- الوقاية من السرطان

يساعد عصير الرمان في منع نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى الرجال، ما يجعل فرص التعرض الإصابة له قليلة.

2- يحوي فيتامين سي

تحتوي كمية عصير ثمرة رمان واحدة على نسبة كبيرة من «فيتامين سي»، التي تصل إلى أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من الفيتامين، الذي يساهم في الوقاية من نزلات البرد الشديدة، خاصة فيروس كورونا المستجد.

3- تحسين الهضم

يساهم عصير الرمان أيضًا، في تقليل حدوث التهابات الأمعاء، فضلًا عن تحسينه لعملية الهضم، فهو عنصرًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب القولون التقرحي، وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

4- مضاد قوي للالتهابات

عصير الرمان يصنف ضمن مضادات الالتهابات القوية، نظرا لأن تلك الثمرة تحتوي بطبيعتها على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة.

7- يجنبك التهاب المفاصل

يلعب عصير الرمان دورا مهما في منع الإصابة بالتهابات المفاصل والغضارف، والالتهاب الروماتودية في مفاصل الجسم، بالإضافة إلى الحماية من هشاشة العظام، لأنه غني بمركبات الفلافونول.

8- ينقذك من أمراض القلب

عصير الرمان واحدًا من أكثر أنواع العصائر المفيدة، لصحة القلب والشرايين، إذ أنه يحسن تدفق الدم ويمنع تصلب الشرايين، وتراكم الكوليسترول بداخلها.

9- السِمنة

يقي تناول عصير الرمان، من التعرض لأمراض السِمنة.

10- سرطان الثدي

عصير الرمان، قد يكون مفيدا وفعالا، ضد سرطان الثدي، الذي يصنف كأكثر أنواع الأورام شيوعا بين النساء، إذ يمنع من تكاثر خلايا سرطان الثدي، بل ويقتل بعضها.

11- يخفض ضغط الدم

يساهم عصير الرمان في تقليل ضغط الدم وضبط قياساته، ومعالجة الضغط المرتفع.