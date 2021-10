رغم الأزمات.. دول تتطلع للمستقبل في "إكسبو 2020 دبي"

لبنان، العراق، سوريا، اليمن، وفلسطين، دولٌ تعاني من أزمات عدّة، إلا أنّهم يشتركون في صفات عديدة أهمّها التاريخ والحضارة والثقافة الغنيّة التي سيتطلع زوّار معرض إكسبو 2020 دبي إلى التعرُّف عليها.



لبنان.. منطقة الفرص

ويقع جناح الدولة اللبنانية في منطقة الفرص، وهو ما يعكس ما يطمح إليه بلدٌ كلبنان غني بكل الثقافات، ولديه من الموارد البشرية ما يؤهله للاستفادة من تواجده في منطقة الفرص.

ويتجذّر الشعب اللبناني ليس على الصعيد المحلي فحسب، لكن في العالم أيضًا.

ونشر الحساب الرسمي للجناح اللبناني عبر موقع تويتر: "استعدوا للتعرُّفِ على لبنان كل يومٍ ولمدة 6 أشهر في إكسبو 2020 دبي".

Get ready to Experience Lebanon everyday for 6 months at #Expo2020 Dubai! 🇱🇧 @expo2020dubai



6 months of Amazing Art, Unforgettable Physical & Digital Experiences, Outstanding Performances, Unmatched Creativity!

6 months of Brilliant ideas!#LebanonPavilion #ExpoDubai2020 pic.twitter.com/sm0gnpX3Pw