قلق من الفشل.. مفاوضات شائكة بين الزمالك وبن شرقي

يترقب عشاق الزمالك المصري موقف الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة، بعدما تعرقلت مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء معه لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتخشي جماهير القلعة البيضاء تكرار سيناريو رحيل التونسي فرجاني ساسي، مع أشرف بن شرقي، حيث رحل الدولي التونسي في منتصف الموسم الماضي إلى فريق الدحيل القطري بعد جولة تفاوضية "فاشلة" لم تنجح في إقناع اللاعب بتمديد عقده.

مستقبل بن شرقي

ويكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك "فضل عدم ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية آخر تطورات مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع أشرف بن شرقي لتمديد عقده.

و أكد المصدر أن مسؤولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي و محاميه في كافة الأمور المالية المتعلقة بعقد اللاعب الجديد و كذلك مدة التمديد و المقرر لها ثلاثة مواسم قادمة.

و تابع المصدر أن العقبة الوحيدة التي أوقفت عملية التفاوض بين الزمالك و أشرف بن شرقي هي رغبة الأخير في وضع شرط جزائي، رأت الإدارة البيضاء أنه هزيل للغاية.

وأكمل المصدر مؤكدا أن الزمالك لن يوافق بأي حال من الأحوال على قبول هذا الشرط في عقد أشرف بن شرقي، مشيرا إلى أن هذا البند يسمح له بالرحيل بمنتهى السهولة في أي وقت خلال فترة عقده الجديد.

و أشار المصدر إلى أن لجنة الزمالك تعمل من أجل مصلحة النادي فقط و تحفظ حقوق النادي للمستقبل كما أن مسؤولي النادي يعملوا في صمت تام و لا يبحثوا عن الظهور، يعملوا فقط لمصلحة الكيان.

فرصة أخيرة

واسترسل المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة منحوا فرصة أخيرة لأشرف بن شرقي للتفاوض حول بند الشرط الجزائي مشيرا إلى أن الإدارة البيضاء لن تقبل بتكرار موقف فرجاني ساسي الذي رحل دون أن يستفيد الفريق منه.

واستطرد المصدر لافتا إلى أن إدارة الزمالك ستعلن عن موقف اللاعب النهائي في الوقت المناسب كي تعرف الجماهير الموقف النهائي لأشرف بن شرقي، مؤكدا أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية للفريق و الزمالك يسعى لتأمين بقائه فيما لا يتعارض مع مصلحة النادي في المستقبل.

وأتم المصدر موضحا موقف النادي حال رفض أشرف بن شرقي التنازل عن موقفه بشأن بند الشرط الجزائي مؤكدا أن الزمالك سيعرض اللاعب للبيع في يناير للاستفادة المالية منه بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل.