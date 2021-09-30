لمدة 30 دقيقة.. تعليق الرحلات من مطارين فى باريس بسبب عطل فنى

جدة - نرمين السيد - وقالت الناطقة باسم المديرية لوكالة "فرانس برس" إن هذا العطل الفنى الذى استمر "20 إلى 30 دقيقة" أثر على مركز الملاحة الجوية أثناء التحليق - شمال أتيس مونس (إيسون، جنوب باريس) الذى يدير الرحلات الموجودة فى الجو، وبالتالى ليس فى مرحلة الهبوط أو الإقلاع.

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