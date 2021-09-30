افتتاح سفارة لإسرائيل في البحرين

افتتاح سفارة لإسرائيل في البحرينوصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى البحرين، وهي أرفع زيارة رسمية على هذا المستوى للدولة الخليجية، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.

وسيفتتح لبيد، الذي هبط في مطار البحرين الدولي على متن طائرة لخطوط "إسرائير" الجوية مرسوم على مقدمتها غصن زيتون، سفارة إسرائيل في المنامة، ويجري محادثات مع نظيره البحريني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الجانبين سيوقعان خمس مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

وأضاف المتحدث أن المجالات الرئيسية التي تريد البحرين التعاون مع إسرائيل بشأنها "تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا، وهناك مذكرات تفاهم ستوقع الخميس في هذا الصدد".

وقال إن 12 مذكرة تفاهم وقعت حتى الآن بين البلدين، من بينها اتفاقيات تتعلق بالنقل والزراعة والاتصالات والتمويل، والمياه ومستشفى شيبا.

وقال المتحدث الإسرائيلي "نرى البحرين شريكا مهما على المستوى الثنائي، وجسرا للتعاون مع دول أخرى في المنطقة". ويعود لابيد إلى إسرائيل مساء الخميس.

ولابيد هو المهندس الرئيسي للحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي أطاحت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وقع اتفاقات أبراهام.

وزار لابيد الإمارات والمغرب بعد أن أصبح وزيرا للخارجية في يونيو/حزيران.

وكانت البحرين والإمارات قد أقامتا علاقات مع إسرائيل العام الماضي في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة، تعرف باسم اتفاقيات أبراهام، وشارك فيها بعد ذلك المغرب والسودان.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول بنيت على المصالح التجارية المشتركة، أما العلاقات مع دول الخليج فدافعها الرئيسي هو المخاوف بشأن إيران إضافة إلى التجارة.

وأفادت تقارير ببلوغ حجم التجارة مع الإمارات نحو نصف مليار دولار.

المصدر : بي بي سي

