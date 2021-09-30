روسيا تضع فيسبوك في "موقف حرج" بسبب المحتوى الإباحي

حذرت السلطات الروسية، الخميس، شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك من أنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10 في المئة من حجم أعمالها السنوية في البلاد، إذا تقاعست عن حذف محتوى تعده موسكو غير قانوني.

وفي تصعيد للمواجهة مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، أبلغت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، رويترز، بأنها تعتزم إرسال إخطار لممثلي فيسبوك في روسيا لإبلاغه بتقاعس الشركة مرارا عن حذف معلومات محضورة.

وقالت إن ذلك قد يفضي إلى غرامة خمسة أو عشرة في المئة من حجم أعمال فيسبوك السنوية في روسيا ما لم تعالج الوضع.

وفي إطار منفصل، ذكرت صحيفة "فيدوموستي" أن انتهاكات فيسبوك تشمل التقاعس عن حذف منشورات تحوي مواد إباحية متعلقة بالأطفال وتعاطي المخدرات ومحتوى ينضح بالتطرف.

وزادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية خلال العام الماضي في إطار حملة طويلة الأمد لبسط مزيد من السيادة على الإنترنت، ومن ذلك جهودها لجعل الشركات تخزن البيانات الشخصية للروس على خوادم محلية وليس في الخارج.

ويوم الأربعاء هددت روسيا بحجب موقع يوتيوب المملوك لشركة ألفابت بعد أن حذف موقع الفيديو الشهير قنوات آر.تي. المدعومة من روسيا والتي تبث باللغة الألمانية.