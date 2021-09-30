روسيا.. الإصابات بكورونا تقترب من الـ24 ألفا والوفيات لا تزال عند مستوى...

اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من عتبة الـ24 ألفا لأول مرة منذ أواخر يوليو الماضي، مع رصد ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 23888 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 22430 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 25 يوليو.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3998 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2077 حالة) ومقاطعة موسكو (1216 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 867 حالة وفاة (أي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، مقابل 857 وفاة أمس الأربعاء و852 وفاة الثلاثاء.

وتماثل 18826 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و511026 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 207255 حالة وفاة، وستة ملايين و672767 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 191.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 526 خلال آخر 24 ساعة.