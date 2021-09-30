برنامج ريف: موعد صدور نتائج الأهلية وطريقة الاستعلام عن حالة الطلب.

ينتظر العديد من المتقدمين إلى برنامج ريف للحصول على دعم ريف المخصص للمزارعين والأسر والأفراد الريفيين المنتجة، ظهور نتائج الأهلية برنامج ريف خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالمتقدمين للحصول على دعم برنامج ريف.

برنامج ريف

ويعد برنامج ريف هو أحد البرامج الحكومية التي تقوم بتقديم الدعم المخصص لدى المزارعين والأسر الريفية في بعض المنتجات التي قامت بتحديدها إدارة برنامج ريف في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم برنامج ريف بإرسال دعم مالي لكافة المستفيدين، والذين قد انطبقت عليهم شروط الأهلية للحصول على مخصصات الدعم والتي تساوي نسبة 10% من رأس المال الذي قد تم تسجيله في بيانات الطلب وقت التسجيل في برنامج ريف، كما لايتجاوز قيمة مخصصات دعم ريف مبلغ 54 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة.

الأنطة التي يدعمها برنامج ريف

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية قد أطلقت برنامج ريف بهدف تحسين انتاج القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، كما أنه يهدف إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة كفاءتهم الإنتاجية، كما أنه يساهم في زيادة إنتاجهم في مختلف المجالات الزراعية، حيث يقوم برنامج ريف بتقديم الدعم للأسر المنتجة في ثلاث مجالات بحد أقصى، حيث يقوم برنامج ريف بتقديم الدعم في العديد من القطاعات الريفية ولعل أبرز هذه القطاعات هي:

تربية النحل.

انتاج البن العربي.

انتاج الورود.

انتاج المحاصيل البعلية.

انتاج الفاكهة.

موعد صدور نتائج أهلية برنامج ريف

وبحسب الجدول الذي حدده برنامج ريف للمستفيدين فإنه من يتم إصدار نتائج الأهلية الخاصة ببرنامج ريف نهاية كل شهر ميلادي، حيث يقوم البرنامج بالإعلان عن حالة أهلية المتقدمين للحصول على دعم برنامج ريف المالي، والمخصص للأسر الريفية والمنتجة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن نتائج أهلية برنامج ريف

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة ببرنامج ريف السعودي فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة موقع برنامج ريف الالكتروني على شبكة الانترنت من خلال زيارة reef.gov.sa وذلك من ثم القيام بتسجيل الدخول إلى برنامج برنامج ريف ثم القيام بالإطلاع على حالة الطالب الخاصة بالمتقدم.