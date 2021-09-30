إثيوبيا تطرد 7 مسؤولين كبارا بالأمم المتحدة

طردت إثيوبيا 7 مسؤولين كبارا بالأمم المتحدة، وذلك بسبب "تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المسؤولين السبعة، وبينهم أفراد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكتبت الوزارة عبر "فيسبوك"، أنها صنفت "7 أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا، أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".