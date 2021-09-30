طالبان تعتقل نائبا فى البرلمان الأفغانى السابق وتربطه فى سيارة

جدة - نرمين السيد - وحسب ما ذكره رواد أفغان بموقع "تويتر"، ألقت الحركة القبض على مجاهد، إذ كان يعرف بأنه فاسد وسيئ السمعة. ويعتبر مجاهد من مواليد كابول، وظل قائداً للمتطرفين تحت حكم حكمتيار، وفى السنوات العشرين الأخيرة كان مشغولاً بالاستيلاء على الأراضى وغيرها من الأعمال غير القانونية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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