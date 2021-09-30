نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة الكويتية.. رابط وخطوات حجز موعد المجلس الطبي إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر حجز موعد المجلس الطبي الكويتي جزء مهم من الميزات المضافة حديثاً، فبها يستطيع المواطنين والمقيمين على حد سواء طلب مواعيدهم بشكل الكتروني على موقع الوزارة لكي يستفيدوا من اخذ موعد مسبق لزيارة المركز الطبي في منطقة الصباح الطبية التخصصية بإجراءات لا تتجاوز عدد اصابع اليد، فالكويت تواكب التطور السريع بالارتقاء بالخدمات التي تقدمها لصالح المواطنين في مختلف الوزارات لكن خدمة حجز موعد للمجلس الطبي شهدت تحديثات في الآلية المتبعة لذلك على موقع وزارة الصحة، لذلك ننشر الخطوات الصحيحة بعد التحديثات الاخيرة حتى يتمكن المستخدمين من طلب موعد بكل سهولة، وثقة، وتجدر الاشارة ان الخدمة تلبي مايصل الى 200 موعد يومياً للاستفادة من المعاملات المختلفة في المركز.

وزارة الصحة حجز موعد المجلس الطبي

قامت وزارة الصحة في دولة الكويت بتحديث آلية حجز المواعيد التي تعد ركناً أساسيا وشرط للاستفادة من الخدمات الطبية التي يزودها المجلس الطبي، ومع الإنتقال الى نظام المواعيد الالكتروني أصبح من الممكن تنظيم زيارات المراجعين وتقليل تواجدهم في غير الأوقات المواعيد المخصصة لهم، بما يخدم التمتع بمناخ صحي في إطار تفعيل الاجراءات الصحية التي تحول دون إنتشار فيروس كورونا بين المراجعين بشكل عام، كما ان الموعد الالكتروني سيدفع نحو تعزيز الإمكانيات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ستحتاج الى حجز موعد لزيارة المجلس الطبي 2021 وذلك بخدمة الكترونية تقدمها وزارة الصحة الكويتية، ويمكن الوصول الى رابط المواعيد وتنفيذ خطوات الحجز المنشورة بالسطور أدناه، وهي

خطوات حجز موعد المجلس الطبي الكويت

الدخول الى موقع وزارة الصحة الرسمي ثم إختيار طلب موعد بالمجلس الطبي

حدد نوع الخدمة المراد الاستفادة منها وذلك بإختيارها من قائمة الخدمات المتاحة أمامك.

إدخال الرقم المدني، إدخال رقم الكتاب

إدخال الإسم ورقم الهاتف، حدد وظيفتك، جهة العمل

الضغط على زر إرسال

رابط حجز موعد المجلس الطبي

تم تجهيز رابط حجز موعد المجلس الطبي الكويت وبتسجيل الدخول عليه سوف يتمكن الاشخاص من ملئ نموذج المواعيد الظاهر، وبمجرد إكمال الخطوات اللازمة للحجر الموضحة في الفقرة السابقة والضغط على إرسال سيتم إكتمال الحجز وإظهار جميع تفاصيله بحيث يتعين جلبه معك كمراجع، وإبرازه للموظفين عندما تكون متواجداً في المركز الطبي الكائن في منطقة الصباح الطبية للاستفادة من الخدمات الطبية المختلفة مثل التعيينات الجديدة، والمجالس الطبية والتقارير، الفحوصات.