الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي

دوت الخليج :- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واطمأن الرئيس المصري على صحة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أعرب السيسي عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

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