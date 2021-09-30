دوت الخليج -

قصف سعودي يطال منازل ومزارع المواطنين بصعدة

جددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها لقرى سكنية ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالمدفعية والصواريخ. قصف سعودي يطال منازل ومزارع المواطنين بصعدةجددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها لقرى سكنية ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالمدفعية والصواريخ. وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي شن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة من مديرية رازح، مما تسبب بأضرار بليغة في المنازل السكنية ومزارع المواطنين. وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين إثر قصف مدفعي سعودي مكثف استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قصف سعودي يطال منازل ومزارع المواطنين بصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.