أخبار اليمن : تصعيد متجدد بالحديدة.. 228 خرقاً في 24 ساعة

تصعيد متجدد بالحديدة.. 228 خرقاً في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 228 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا وتحليق 26 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس والدريهمي والجبلية، و12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و172 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة