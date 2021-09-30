إحصاء: كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل للفقر بين المسنين

جدة - نرمين السيد - أشار تقرير جديد لجهاز الاحصاء فى كوريا الجنوبية إلى ارتفاع معدل الفقر بين المسنين الكوريين الجنوبيين، وأنه ما زال يُعتبر أعلى معدل للفقر من نوعه فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.





وجاء فى تقرير نشره الجهاز اليوم عن احصائيات المسنين عام 2021 "إنه على الرغم من إرتفاع متوسط العمر المتوقع للمسنين وتزايد عددهم، إلا أنهم يعانون من الفقر، وأن معدل الفقر بينهم مازال يوصف بأنه أعلى معدل من نوعه فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية".

وأضاف التقرير "أن عدد المسنين ممن يبلغون من العمر 65 عاما وأكثر يبلغ 537ر8 مليون مسناً خلال العام الحالى أى ما يعادل 5ر6 % من اجمالى عدد السكان فى كوريا الجنوبية، وانه من المتوقع أن يدخل مجتمع المسنين فى كوريا الجنوبية فئة مجتمع المسنين "السوبر" خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يشكلون نسبة الخمس بين السكان ".

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن متوسط العمر المتوقع للمسنين الذين كانوا يبلغون من العمر 65 عاما خلال عام 2019 زاد 3ر21 عاما بالمقارنة بالعام السابق، أما متوسط العمر المتوقع للمسنين الذين كانوا يبلغون من العمر 75 عاما وأكثر فقد زاد 2ر13 عاما، وأن هذا يعنى أن المسن الذى كان يبلغ من العمر 65 عاما خلال عام 2019 يمكن أن يعيش حتى يبلغ من العمر 3ر86 عاما، وأن المسن الذى يبلغ عمره فى ذلك العام 75 عاما يمكن أن يعيش 2ر88 عاما.

ولفت جهاز الإحصاء الكورى الجنوبى -فى تقريره- إلى أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد المسنين هناك، فإن عدد المسنين العاملين يتزايد أيضا، وأنهم يضطرون إلى العمل بسبب تزايد الفقر بينهم، حيث بلغ معدل العاملين بين المسنين الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر 1ر34% فى العام الماضى مقابل 9ر32% خلال العام السابق.

ومع ذلك، أشار تقرير جهاز الإحصاء فى كوريا الجنوبية إلى إن معدل تشغيل المسنين مازال أقل من إجمالى معدل تشغيل ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما والذى يبلغ 1ر60 %، ولكن معدل تشغيل المسنين أخذ فى التزايد منذ عام 2015.