عاجل- بث مباشر.. حفل افتتاح إكسبو 2020 دبى

جدة - نرمين السيد - ويبث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا فى جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". ويشارك فى الحفل نخبة من الفنانين العرب، مثل محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمى، سفير إكسبو 2020 دبى، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة. وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين فى الحفل مغنى الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلى والمغنية ومؤلفة الأغانى البريطانية إيلى جولدينج وعازف البيانو الصينى ذائع الصيت لانج لانج والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغانى أندرا داى. ويعقب حفل الافتتاح فى اليوم التالى 3 عروض للألعاب النارية فى أنحاء مختلفة من مدينة دبى بمناسبة انطلاقة الحدث الدولى وفتح أبوابه للجمهور. وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء يوم 1 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة وعشرين دقيقة فى دبى فيستيفال سيتى، ذا بوينت "نخلة جميرا" برواز دبى. وسيكون "إكسبو 2020 دبى" أكبر حدث عالمى فى ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو دولى يقام فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، يفتح الحدث أبوابه للزوار يوميا منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحا وحتى 12 ليلا من السبت للأربعاء، و10 صباحا حتى 2 ليلا يومى الخميس والجمعة.

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